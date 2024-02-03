У Кривому Розі відновили світло після атаки рф

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Енергетики повернули світло у Кривий Ріг Дніпропетровської області — уже заживлені всі споживачі, чиї домівки знеструмила нічна атака. У місті також відновили електропостачання для лікарень і транспорту.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також світло повернули і в Криворізький район, пише ДТЕК. Електропостачання відновили для понад 60 тисяч осель — так, всі споживачі зараз зі світлом.