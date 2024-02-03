Поліція ідентифікувала двох дітей, які в січні загинули від російського удару по Донеччині

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Криміналісти ідентифікували фрагменти тіл, які знайшли після російського обстрілу Покровського району Донеччини 6 січня.

Слідчі й криміналісти підтвердили, що під час обстрілу села Рівного загинув 7-річний хлопчик. Також під час обстрілу міста Покровськ росіяни вбили 14-річного підлітка.

Наразі ідентифіковані вже девʼять загиблих від ракетного удару 6 січня — залишається встановити особи ще двох загиблих хлопчиків 9 та 16 років.