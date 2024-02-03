Пропутінський актор Мілош Бикович не зніматиметься у третьому сезоні серіалу «Білий лотос»

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Сербський актор Мілош Бикович, який підтримує анексію Криму й отримав російське громадянство, не зніматиметься у третьому сезоні серіалу «Білий лотос» від HBO. Компанія розірвала контракт з артистом-путіністом, повідомляє Deadline.

Бикович мав зіграти невелику роль російського тренера з йоги Валентина, який працює в готелі Таїланду. Після розірвання договору роль перепишуть. Видання зазначає, що рішення про припинення роботи з актором ухвалили майже за тиждень після того, як Міністерство закордонних справ України розкритикувало HBO щодо кастингу Биковича.

«HBO, вам нормально працювати з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право?» — заявили тоді в МЗС.

Бикович на своїй сторінці в соціальній мережі X підтвердив інформацію про розірвання контракту і поскаржився, що проти нього ведуть «інформаційну кампанію». Актор у своїй публікації не засуджував російську агресію проти України.