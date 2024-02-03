Українські військові вночі збили девʼять із 14 Shahed. Росіяни знову атакували Кривий Ріг

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У ніч проти 3 лютого російські окупанти вдарили дронами-камікадзе по енергетичному обʼєкту в Дніпропетровській області, внаслідок чого жителі деяких районів Кривого Рогу залишилися без світла й опалення.

Окупанти атакували Україну 14 ударними дронами типу Shahed-136/131, повідомив пресцентр Повітряних сил ЗСУ. Сили ППО збили 9 безпілотників у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.

Також росіяни випустили з Бєлгорода дві керовані авіаційні ракети Х-59.