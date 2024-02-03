Байден заявив про початок військової операції США на Близькому Сході

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Президент США Джо Байден заявив про початок військової операції на Близькому Сході у відповідь на атаку бойовиків по базі США в Йорданії. Тоді загинули троє американських військових і понад 40 були поранені, передає пресслужба Білого дому.

«Наша відповідь почалася сьогодні», — сказав американський лідер і наголосив, що не прагне конфлікту на Близькому Сході чи деінде у світі, але «кожен, хто хоче заподіяти нам шкоди, має знати: якщо ви завдасте шкоди американцю, ми відповімо».

Атака США

Сили Центрального командування ЗС США 2 лютого приблизно о 23:00 за Києвом завдали авіаударів в Іраку та Сирії по обʼєктах іранського Корпусу вартових ісламської революції та повʼязаних із ним угруповань. Під час авіаударів по 85 цілях застосували понад 125 високоточних боєприпасів. В атаці, зокрема, використали дальні бомбардувальники, які вилетіли зі США. Атака тривала 30 хвилин. Серед літаків, які завдавали ударів по Іраку і Сирії, були стратегічні бомбардувальники B-1.