«Збивають усе». В Україну прибули ще дві системи ППО

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Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що Україна отримала ще дві системи протиповітряної оборони.

«Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи — ті, які збивають усе», — додав він.

Нові системи ППО поставлять на захист регіонів. Щоб їх отримати, Україна працювала на різних рівнях місяцями.

Зеленський не уточнив, які саме системи отримала Україна і хто їх передав.

Також сьогодні президент провів Ставку, де обговорювали забезпечення фронту, фортифікації, захист українських енергетичних мереж, нарощування українського виробництва дронів і додаткове фінансування на них. Доповідали голова Міноборони, головнокомандувач Залужний, премʼєр і віцепремʼєр-міністр.

Протягом дня Володимир Зеленський провів розмови з президентом Казахстану, міністром закордонних справ Канади, міністром закордонних справ Мальти.