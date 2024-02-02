«Збивають усе». В Україну прибули ще дві системи ППО
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що Україна отримала ще дві системи протиповітряної оборони.
«Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи — ті, які збивають усе», — додав він.
Нові системи ППО поставлять на захист регіонів. Щоб їх отримати, Україна працювала на різних рівнях місяцями.
Зеленський не уточнив, які саме системи отримала Україна і хто їх передав.
Також сьогодні президент провів Ставку, де обговорювали забезпечення фронту, фортифікації, захист українських енергетичних мереж, нарощування українського виробництва дронів і додаткове фінансування на них. Доповідали голова Міноборони, головнокомандувач Залужний, премʼєр і віцепремʼєр-міністр.
Протягом дня Володимир Зеленський провів розмови з президентом Казахстану, міністром закордонних справ Канади, міністром закордонних справ Мальти.
- За даними OSINT-групи Oryx, станом на кінець 2023 року українське небо захищали три батареї Patriot, 12 NASAMS, пʼять IRIS-T, одна SAMP/T та інші системи, які дозволяють збивати балістичні, крилаті й авіаційні ракети, ударні дрони Shahed-136/131 і «Ланцет» та навіть «Кинджали». Водночас у Повітряних силах зазначають, що Україна потребує значно більше систем ППО, таких як Patriot, SAMP/T, IRIS-T або NASAMS і розраховує на спільне виробництво.