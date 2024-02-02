Суд обрав запобіжний захід керівнику департаменту Міноборони, якого підозрюють у розкраданні 1,5 млрд грн

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід відстороненому керівнику департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Тоомасу Нахкуру.

Про це пише Центр протидії корупції із зали суду.

Суддя Катерина Сікора застосувала до Нахкура запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання. Посадовець має здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.

Водночас суддя відмовилася задовольнити клопотання прокурора, який просив помістити Тоомаса під варту з альтернативною заставою понад 268 мільйонів гривень.

Тоомас Нахкур — це один з п’яти підозрюваних у справі про ймовірне розкрадання майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі сотні тисяч мінометних пострілів для ЗСУ. Ще підозри отримали колишній та нинішній керівники департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник і комерційний директор компанії «Львівський арсенал» та представник іноземної компанії.

Тоомас Нахкур очолив закупівельний департамент торік, після звільнення попереднього очільника Олександра Лієва — їм обом оголосили підозри 27 січня. Останнього затримали, але ВАКС не обрав йому запобіжного заходу.

Що передувало

У листопаді 2023 року hromadske випустило розслідування про контракт від 2022 року між Міністерством оборони і компанією «Львівський арсенал» на закупівлю 100 тисяч мінометних мін. Контракт був на 1,3 мільярда гривень, і МОУ заплатило наперед майже 100% суми. Боєприпаси так і не постачили. Реальна ж схема угоди, за даними журналістів, була така: Міністерство оборони України — «Львівський арсенал» (Україна) — Sevotech (Словаччина) — WDG (Хорватія) — Elmech Sintermak (Хорватія). Sevotech мала передати гроші WDG, а вже WDG купити боєприпаси у Elmech. Однак Elmech заявила, що грошей не отримала. Зрештою гроші нібито залишились у Sevotech.

26 січня 2024 року стало відомо, що Міноборони виграло суд у «Львівського арсеналу», який мав постачити 100 тисяч боєприпасів до мінометів. «Львівський арсенал» має виплатити МОУ 1 340 465 698 грн попередньої оплати, 90 683 623,06 грн пені та 96 734 638 грн штрафу за непостачання мін. У межах цієї справи на рахунки та інше рухоме й нерухоме майно ТОВ наклали арешт.