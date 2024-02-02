Пропагандиста Юрія Подоляку заочно засудили до 15 років увʼязнення

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Український суд заочно присудив пропагандисту Юрію Подоляці 15 років увʼязнення.

Про це пише Служба безпеки України.

Суд визнав його винним за пʼятьма статтями — пропаганда війни (ст. 436), посягання на територіальну цілісність (ч. 1 ст. 110), виправдовування агресії рф (ч. 2 ст. 436-2), державна зрада (ч. 2 ст. 111) і дії, спрямовані на насильницьку зміну влади (ч. 2 ст. 109).

Юрій Подоляка від початку повномасштабного вторгнення активно займається пропагандою, він формував у Миколаївській області мережу інформаторів, які наводили ракети на цілі. Серед його коригувальників був ексочільник Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення. Сам Подоляка з 2014 року в росії, тому його покарають після затримання.

Блогер-пропагандист називає себе головним спікером війни і каже, що допомагає росіянам «мобілізуватися і тримати інформаційний удар».

Юрій Подоляка народився у Сумах і жив там до 2014 року, після чого виїхав до росії. Його майно на території Сумської області арештував суд.