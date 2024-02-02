Умєров відсторонив керівника департаменту Міноборони, якому оголосили підозру в розкраданні 1,5 мільярда гривень

Новини

Міністр оборони Рустем Умєров відсторонив від виконання службових обовʼязків керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Тоомаса Нахкура.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

У Міноборони уточнили: причина відсторонення Нахкура — оголошення підозри у кримінальному провадженні, яку Нахкуру вручили 27 січня 2024 року. Того дня правоохоронці оголосили підозри пʼятом особам, яких підозрюють у розкраданні 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів. Підозри отримали:

колишній та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони;

очільник і комерційний директор компанії «Львівський арсенал»;

представник іноземної компанії.

Тоомас Нахкур очолив закупівельний департамент торік, після звільнення попереднього очільника Олександра Лієва — їм обом оголосили підозри 27 січня. СБУ стверджує, що Лієва затримали, коли він нібито намагався виїхати за межі України. 29 січня ВАКС відхилив клопотання прокурора і не обрав Лієву жодного запобіжного заходу.

Що передувало

У листопаді 2023 року hromadske випустило розслідування про контракт від 2022 року між Міністерством оборони і компанією «Львівський арсенал» на закупівлю 100 тисяч мінометних мін. Контракт був на 1,3 мільярда гривень, і МОУ заплатило наперед майже 100% суми. Боєприпаси так і не поставили. Реальна ж схема угоди, за даними журналістів, була така: Міністерство оборони України — «Львівський арсенал» (Україна) — Sevotech (Словаччина) — WDG (Хорватія) — Elmech Sintermak (Хорватія). Sevotech мала передати гроші WDG, а вже WDG купити боєприпаси у Elmech. Однак Elmech заявила, що грошей не отримала. Зрештою гроші нібито залишились у Sevotech.

26 січня 2024 року стало відомо, що Міноборони виграло суд у «Львівського арсеналу», який мав поставити 100 тисяч боєприпасів до мінометів. «Львівський арсенал» має виплатити МОУ 1 340 465 698 грн попередньої оплати, 90 683 623,06 грн пені та 96 734 638 грн штрафу за непоставку мін. У рамках цієї справи на рахунки та інше рухоме й нерухоме майно ТОВ наклали арешт.

27 січня СБУ оголосила підозри пʼятьом людям за розкрадання коштів на закупівлі снарядів. Підозру отримали колишній та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони (Олександр Лієв), очільник і комерційний директор компанії «Львівський арсенал», а також їхній спільник — представник іноземної комерційної структури. Підозрюваним загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.