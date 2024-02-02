Польські фермери оголосили про новий страйк і блокаду кордону з Україною
- Автор:
- Софія Телішевська
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Михайло Мельниченко / «Бабель»
Польські фермери оголосили про новий загальнонаціональний страйк. Вони планують з 9 лютого до 10 березня блокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також дороги й автомагістралі по всій країні.
Ініціатором виступила незалежна профспілка фермерів «Солідарність».
«Наше терпіння скінчилося. Позиція Брюсселю в останній день січня 2024 року неприйнятна для всієї нашої аграрної спільноти», — йдеться в заяві.
Фермери називають своє рішення вимушеним, бо їх не вдовольняє «пасивність польської влади, декларації про співпрацю з Європейською комісією і заяви про дотримання всіх рішень ЄК щодо імпорту сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України».
- 31 січня Європейська комісія офіційно запропонувала продовжити на рік, до середини 2025 року, безмитний режим для експорту з України. Проте він не такий ліберальний, як у попередні два роки, і враховує особливості фермерів ЄС. Нові автономні торгові заходи фактично передбачають запровадження квот на найчутливіші продукти — мʼясо птиці, яйця і цукор. Якщо імпорт цих продуктів перевищить середньорічні обсяги імпорту за 2022 і 2023 роки, на них введуть мита. Пропозицію Єврокомісії мають розглянути Європейський парламент і Рада ЄС.