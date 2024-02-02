У Кривому Розі відновили електропостачання після атаки дронів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty
У Кривому Розі Дніпропетровської області відновили електропостачання для всіх споживачів, які вночі залишились без світла через атаку дронів.
Про це повідомило Міністерство енергетики України.
За його даними, енергетики підʼєднали житлові будинки й повернули електропостачання на місцеву шахту і котельню. Відновлювальні роботи тривають.
За даними голови Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича, минулося без постраждалих.
- Російські окупанти в ніч на 2 лютого пошкодили підстанцію «Укренерго» — без електропостачання залишилися 62 тисячі споживачів. Також через знеструмлення частини Кривого Рогу на двох шахтах лишились заблокованими 113 шахтарів. За кілька годин їх підняли на поверхню.