У Кривому Розі відновили електропостачання після атаки дронів

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У Кривому Розі Дніпропетровської області відновили електропостачання для всіх споживачів, які вночі залишились без світла через атаку дронів.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

За його даними, енергетики підʼєднали житлові будинки й повернули електропостачання на місцеву шахту і котельню. Відновлювальні роботи тривають.

За даними голови Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича, минулося без постраждалих.