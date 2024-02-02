Глава МАГАТЕ: Іран сповільнив темпи виробництва високозбагаченого урану

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що Іран знизив темпи виготовлення високозбагаченого урану.

У коментарі The New York Times Гроссі зазначив, що Іран досі додає до своїх поставок збагачений до 60% чистоти уран, який можна швидко збагатити до рівня, необхідного для виробництва ядерної зброї. Однак сплеск, що розпочався відразу після бойових дій Ізраїлю в секторі Гази, зменшився.

«Вони все ще поповнюють запаси, але вже повільніше», — зазначив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії.

Наразі незрозуміло, коли саме почалося сповільнення виробництва урану — імовірно, Іран хвилюється, що його програма зі збагачення ядерного палива може стати головною військовою ціллю.

«Іранська влада, схоже, ретельно вивіряє свою діяльність зі збагачення урану, щоб залишатися трохи нижче порога збройового матеріалу. Зазвичай під цим розуміють уран, збагачений до 90%, але зброю можна створити і на паливі, збагаченому дещо нижче цього рівня», — додали журналісти.

Іран — єдина країна, що збагачує уран до такого високого рівня, заявляючи, що не виробляє ядерної зброї. До того ж країна перешкоджає перевіркам МАГАТЕ.