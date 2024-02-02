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Минулої доби оборонці потопили російський катер «Івановець» і ліквідували 830 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Міноборони РФ

Минулої доби, 1 лютого, Сили оборони ліквідували ще 830 російських окупантів. Загалом росія вже втратила в Україні 387 060 військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника становлять:

Генеральний штаб ЗСУ / Twitter

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.