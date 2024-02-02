Розслідування: Помічника депутата Бундестагу запідозрили у співпраці з ФСБ — він працював над зривом допомоги Україні

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Помічник депутата німецького парламенту від правої популістської партії «Альтернатива для Німеччини» Ойгена Шмідта Володимир Сергієнко міг бути повʼязаний з російськими спецслужбами. У розслідуванні журналу Der Spiegel і порталу The Insider стверджується, що Сергієнко перебував у тісному контакті з офіцером Федеральної служби безпеки рф.

Зазначається, що в серпні 2023 року стало відомо, як Сергієнко обговорював з куратором у Москві зрив німецької військової допомоги Україні. Журналісти припускають, що цією контактною особою був полковник ФСБ Ілля Вечтомов.

Зокрема, Сергієнко стояв за позовом групи членів АдН до Федерального конституційного суду Німеччини з вимогою оголосити незаконними поставки німецької зброї Україні без схвалення Бундестагу.

Сам Сергієнко, який до 2022 року мав лише громадянство України, заперечив у коментарі Spiegel, що є агентом впливу Кремля. Він назвав припущення про його звʼязки з росією «безпідставними й не повʼязаними з реальністю».

Після того як у Сергієнка виявили російський паспорт, ним зацікавилась прокуратура Берліну. Цей паспорт Сергієнко приховував, і через це, за даними Spiegel, його хочуть позбавити громадянства Німеччини.

Також помічнику депутата АдН обмежили доступ до приміщень парламенту.

У січні 2023 року Україна запровадила санкції проти 198 російських громадян — у цьому списку є і Володимир Сергієнко.