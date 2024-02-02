Розслідування: Помічника депутата Бундестагу запідозрили у співпраці з ФСБ — він працював над зривом допомоги Україні
- Автор:
- Софія Телішевська
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clareich / Pixabay
Помічник депутата німецького парламенту від правої популістської партії «Альтернатива для Німеччини» Ойгена Шмідта Володимир Сергієнко міг бути повʼязаний з російськими спецслужбами. У розслідуванні журналу Der Spiegel і порталу The Insider стверджується, що Сергієнко перебував у тісному контакті з офіцером Федеральної служби безпеки рф.
Зазначається, що в серпні 2023 року стало відомо, як Сергієнко обговорював з куратором у Москві зрив німецької військової допомоги Україні. Журналісти припускають, що цією контактною особою був полковник ФСБ Ілля Вечтомов.
Зокрема, Сергієнко стояв за позовом групи членів АдН до Федерального конституційного суду Німеччини з вимогою оголосити незаконними поставки німецької зброї Україні без схвалення Бундестагу.
Сам Сергієнко, який до 2022 року мав лише громадянство України, заперечив у коментарі Spiegel, що є агентом впливу Кремля. Він назвав припущення про його звʼязки з росією «безпідставними й не повʼязаними з реальністю».
Після того як у Сергієнка виявили російський паспорт, ним зацікавилась прокуратура Берліну. Цей паспорт Сергієнко приховував, і через це, за даними Spiegel, його хочуть позбавити громадянства Німеччини.
Також помічнику депутата АдН обмежили доступ до приміщень парламенту.
У січні 2023 року Україна запровадила санкції проти 198 російських громадян — у цьому списку є і Володимир Сергієнко.
- У серпні 2023 року Der Spiegel і The Insider опублікували розслідування, за висновками якого Кремль фінансував німецьку ультраправу партію «Альтернатива для Німеччини».