Сенат США до 7 лютого проголосує за фінансову допомогу Україні

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Ben Schumin / Flickr

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що наступного тижня Сенат США голосуватиме за додатковий законопроєкт про національну безпеку, який включає двопартійну угоду щодо безпеки кордонів і допомогу Україні та Ізраїлю.

За його словами, текст угоди оприлюднять у пʼятницю чи в неділю, а голосуватимуть не пізніше середи 7 лютого.

Видання Axios із посиланням на одну з провідних перемовниць — незалежну сенаторку Кірстен Сінема — пише, що учасники переговорів від обох партій у Сенаті США також сьогодні оприлюднять довгоочікувану угоду про припинення потоку мігрантів через американо-мексиканський кордон.

Утім, невідомо, чи дозволить керівництво Сенату вносити поправки до пакета, що може суттєво відтермінувати остаточне голосування. Також досі незрозуміло, чи поставить спікер Палати представників Майк Джонсон це на голосування в Палаті представників, якщо документ пройде Сенат.