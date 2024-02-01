Google випускає власний ШІ-генератор зображень

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Сьогодні технологічний гігант Google випустив новий генератор зображень ImageFX на основі штучного інтелекту.

Про це повідомили у блозі Google.

Новий інструмент ImageFX запускають на основі моделі генеративного штучного інтелекту Imagen 2, що створює й редагує зображення. Цю ШІ-модель розробила команда фахівців DeepMind Google.

ImageFX матиме інтерфейс користувача на основі текстових підказок для створення й редагування зображень. Це нічим не відрізнятиметься від таких інструментів, як DALL-E 3 від OpenAI, Midjourney, Imagine with Meta AI від Meta та Microsoft Designer.

Утім, на відміну від інших, у ImageFX можна буде експериментувати з різними стилями зображень. Наприклад, інструмент може перетворювати фотографію на намальований від руки портрет.

Google стверджує, що продовжує працювати над тим, аби ImageFX не видавав насильницького, образливого або сексуально відвертого змісту. ImageFX також фільтруватиме запити з іменами публічних діячів.

Також Google позначатиме спеціальним водяним знаком зображення, створені штучним інтелектом. Такі маркери формуватиме ШІ-інструмент SynthID, вони невидимі для людського ока, але їх зчитує штучний інтелект. Ці водяні знаки також стійкі до кадрування, редагування кольору, знімка екрана тощо. Вони потрібні для того, аби люди не видавали роботу штучного інтелекту за свою.

Google також раніше запустив ШІ-інструменти MusicFX — для створення музичних треків за текстовими підказками, та TextFX, що генерує текст.