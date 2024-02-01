Спрощене виробництво снарядів і оборонні закупівлі через Prozorro. Уряд затвердив нові постанови

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Укроборонпром

Уряд затвердив три постанови, які стосуються українського оборонно-промислового комплексу, а саме боєприпасів, дронів і оборонних закупівель.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Кабмін ухвалив документ про дерегуляцію виробництва боєприпасів. Це поширює експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів до безпілотників на виготовлення боєприпасів усіх типів, щоб нові підприємства могли швидко включитися в роботу. Постанова скасовує низку бюрократичних процесів і дозволяє приватним компаніям в Україні легально виробляти всі боєприпаси.

Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що в постанові йдеться не тільки про боєприпаси, а ще й про ракети.

«Дерегуляція працює. Ми це зрозуміли з виробництвом боєприпасів для БпЛА: за 6 місяців у нас 20+ нових виробників боєприпасів і більш ніж 20 боєприпасів допущених до експлуатації», — зазначив він.

Ще одна постанова стосується ціноутворення на виробництво дронів — віднині виробники безпілотників повинні уточнювати, як розраховували ціни, якщо прибуток перевищує 25%. Це має усунути ризики переплати, нецільове використання грошей при держзакупівлях. Після перерахунку держава дасть можливість виробникам або повернути різницю до бюджету, або допостачати дрони.

До того ж тепер оборонні закупівлі відбуватимуться за конкурентною процедурою через закритий модуль системи Prozorro. Це дозволить встановити прозоре ціноутворення і запобіжники витоку інформації.

Зокрема, ідеться про закупівлю масмаркет-БпЛА іноземних виробників, наприклад Mavic, Autel та Matrice. Як пише Мінцифри, протягом року кількість постачальників безпілотників зросла в десятки разів, і тому на ринку зʼявилася висока конкуренція. Нова постанова надасть рівні умови для доступу до державних контрактів, а держава зможе обирати постачальника з найвигіднішими цінами.