CBS: США завдадуть серії ударів по іранських обʼєктах в Іраку та Сирії після атаки дрона на американську базу

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У США схвалили плани протягом кількох днів завдати серію ударів по іранських обʼєктах в Іраку та Сирії у відповідь на атаку дрона по американській базі в Йорданії.

Про це пише CBS News з посиланням на посадовців США.

Коли саме завдадуть ударів, залежить від погоди, вона буде головним фактором. У США вважають, що хоч вони й можуть завдавати ударів за поганої погоди, доцільніше буде це робити із кращою видимістю вибраних цілей. Це захистить цивільних, які можуть опинитися в зоні ураження в останній момент.

28 січня на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону від атаки безпілотника загинули троє американських військових, ще понад 40 постраждали. Від початку війни ХАМАС та Ізраїлю в жовтні 2023 року це перший випадок, коли військовослужбовці США загинули від ворожого вогню на Близькому Сході.

У США заявили, що за атакою на базу стоїть Іран. Попередньо, відповідальність за атаку покладають на угруповання «Катаїб Хезболла», яке є одним із головних союзників ополчення Ірану і базується в Іраку із силами в Сирії. Цю інформацію ще вивчають. Іран, зі свого боку, заперечує будь-який звʼязок з ударом безпілотника.