Україна повідомила союзникам з ЄС про критичний брак снарядів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Міністр оборони України Рустем Умєров передав листа керівникам військових відомств країн Євросоюзу, у якому розповів про критичну нестачу боєприпасів до артилерії.
Про це пише Bloomberg.
У листі сказано, що війська можуть вистрілювати не більше за дві тисячі снарядів на день на лінії фронту завдовжки 1,5 тисячі кілометрів. Ситуація з нестачею з кожним днем посилюється. Окупаційні війська тим часом вистрілюють втричі більше снарядів, наголошує міністр.
За його оцінками, Україні на місяць потрібно 200 тисяч снарядів калібру 155 мм. Умєров вкотре закликав європейських союзників виконати свою обіцянку про поставку мільйона боєприпасів до березня.
- У березні 2023 року країни-члени ЄС пообіцяли збільшити поставки Україні артилерійських снарядів і передати до березня 2024 року мільйон снарядів. Згодом медіа почали писати, що промисловість ЄС не встигає.
- Наприкінці листопада 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз передав Україні майже 300 тисяч артилерійських боєприпасів з обіцяного мільйона. 31 січня цього року Bloomberg писав, що до березня передадуть приблизно 600 тисяч. Країни ЄС не можуть поставити обіцяний мільйон до березня через постійні затримки у виробництві та занепокоєння щодо виснаження власних запасів.
- З початком року риторика у ЄС змінилася. Там оголосили про плани виготовити 1,3 мільйона снарядів до кінця 2024 року. Частина з них поїде до України. Виробничі потужності мають досягти показника в мільйон снарядів на рік до березня або квітня.