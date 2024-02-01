Україна повідомила союзникам з ЄС про критичний брак снарядів

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Міністр оборони України Рустем Умєров передав листа керівникам військових відомств країн Євросоюзу, у якому розповів про критичну нестачу боєприпасів до артилерії.

Про це пише Bloomberg.

У листі сказано, що війська можуть вистрілювати не більше за дві тисячі снарядів на день на лінії фронту завдовжки 1,5 тисячі кілометрів. Ситуація з нестачею з кожним днем посилюється. Окупаційні війська тим часом вистрілюють втричі більше снарядів, наголошує міністр.

За його оцінками, Україні на місяць потрібно 200 тисяч снарядів калібру 155 мм. Умєров вкотре закликав європейських союзників виконати свою обіцянку про поставку мільйона боєприпасів до березня.