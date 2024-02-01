Керівник ГУР Буданов дав інтервʼю телеканалу CNN. Головні тези

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Керівник Головного управління розвідки Міноброни Кирило Буданов в інтервʼю телеканалу CNN зазначив, що наступні шість місяців на фронті можуть бути «цікавими», оскільки в цей період закінчиться наступ росії на лінії фронту.

Буданов заявив, що на окупованих територіях зараз понад пів мільйона росіян. Він не бачить потенціалу для великого прориву рф чи зміни лінії фронту в короткостроковій перспективі.

«Встановлення справедливості — ось, чим це [війна] закінчиться. Поверненням втраченого», — заявив Буданов.

Керівник ГУР наголосив на важливості допомоги від Заходу. Найважливішими з потреб Сил оборони України залишаються артилерійські системи та боєприпаси, їхня кількість — один із ключових факторів у війні з росією.

«Нам дуже потрібна ця допомога. Україні потрібно більше гармат. Боєприпаси теж життєво важливі, оскільки снаряди є одним із найбільш вирішальних факторів у цій війні. Не стільки якість, скільки кількість», — сказав Буданов журналістам.

Буданов заявив, що Україні ніколи не вдавалося перевершити російську вогневу міць, проте українці й росіяни «більш-менш рівні» у використанні безпілотників на полі бою. Через це на фронті все частіше використовують різні БпЛА. Також Україну могли б значно посилити американські штурмові літаки А-10.

Керівник ГУР зазначив, що кількість атак на російську інфраструктуру може зростати.

«Гіпотетично існує план, згідно з яким усе це відбувається. Гадаю, що цей план може включати всі основні обʼєкти критичної та військової інфраструктури рф. Цивільне населення росії нарешті бачить реальну картину війни. Вони бачать охоплені вогнем нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик тощо. Усе це корисно», — сказав керівник ГУР.

Коментуючи виділення допомоги від США, яка зараз гальмується, Буданов висловив сподівання на схвальний вердикт від Конгресу США. Також Буданов зазначив, що не вважає експрезидента США Дональда Трампа і Республіканську партію «любителями росії».

«Трамп — досвідчена людина. Він багато разів падав і знову піднімався. І це дуже серйозна риса. Ми все одно очікуємо позитивного рішення [про виділення військової допомоги Україні]. Говорити, що Трамп і Республіканська партія є любителями російської федерації, — повна нісенітниця», — наголосив Буданов.