Сили оборони минулої доби ліквідували тисячу окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Російські окупанти наступають у районах Купʼянська, Кремінної, Бахмуту, Авдіївки, Марʼїнки, Золотої Ниви, Приютного, Вербового, Роботиного та Кринків. Протягом доби на фронті сталося 66 боєзіткнень.
У зведенні Генерального штабу ЗСУ йдеться, що росіяни втратили за добу тисячу своїх окупантів.
У техніці ворог втратив:
- танки — 6322 (+12);
- бойові броньовані машини — 11 773 (+16);
- артилерійські системи — 9228 (+33);
- реактивні системи залпового вогню — 976 (+2);
- засоби ППО — 663;
- літаки — 332;
- гелікоптери — 324;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6934 (+5);
- крилаті ракети — 1847 (+1);
- кораблі/катери — 23;
- підводні човни — 1;
- автомобільну техніку та автоцистерни — 12 267 (+36);
- спеціальну техніку — 1462 (+10).
Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.