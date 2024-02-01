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Сили оборони минулої доби ліквідували тисячу окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»

Російські окупанти наступають у районах Купʼянська, Кремінної, Бахмуту, Авдіївки, Марʼїнки, Золотої Ниви, Приютного, Вербового, Роботиного та Кринків. Протягом доби на фронті сталося 66 боєзіткнень.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ йдеться, що росіяни втратили за добу тисячу своїх окупантів.

У техніці ворог втратив:

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.