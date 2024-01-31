Україна отримала $390 млн від Японії для соцзахисту та відновлення сільського господарства

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Death to Stock

У рамках проєктів Світового банку від Японії до держбюджету України надійшло близько $390 мільйонів. Гроші підуть на соціальний захист та відновлення сільського господарства.

Про це повідомили в Мінфіні.

Фінансова допомога Японії складається з грантової частини на суму $89,8 мільйона у рамках проєкту «Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARISE) та частини позики на $300 мільйонів за проєктом «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE).

Проєкт INSPIRE фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі $1,2 мільярда з Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні за підтримки японського уряду.

Проєкт ARISE підтримує доступ сільгоспвиробників до фінансування через пільгове кредитування та гранти.