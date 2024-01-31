G7 назвала пріоритетні реформи України на 2024 рік

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Група послів країн «Великої сімки» (G7) з підтримки України назвала пріоритетні реформи на 2024 рік. Вони, зокрема, стосуються боротьби з корупцією, системи правосуддя, децентралізації та просування демократії та верховенства права, реконструкції та відновлення України, а також євроінтеграції.

Боротьба з корупцією

Прогрес у підвищенні ефективності, незалежності та доброчесності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Запуск реформи Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) щодо прозорої і конкурентної процедури відбору керівника АРМА, незалежної зовнішньої оцінки ефективності Агентства, прозорої процедури управління та продажу арештованих активів.

Підвищення ефективності управління арештованими та конфіскованими російськими та повʼязаними з росією активами, криміналізація ухилення від санкцій.

Реалізація Державної антикорупційної програми з акцентом на таких сферах, як будівництво, інфраструктура, економічне регулювання, митниця, антимонопольна політика, правосуддя.

Підвищення ефективності роботи НАБУ, САП і Вищого антикорупційного суду (ВАКС), а також професійний і своєчасний відбір суддів ВАКС за вирішальної ролі Громадської ради міжнародних експертів.

Посилення роботи Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), прозоре й конкурентне обрання голови агентства.

Запуск першої незалежної зовнішньої оцінки НАБУ, підтримка НАБУ у використанні автономного прослуховування.

Прогрес у підвищенні прозорості державних закупівель, зокрема за допомогою Prozorro, продаж арештованих активів через систему Prozorro Sale.

Зміни до законодавства для більшої прозорості й підзвітності Рахункової палати України (РПУ), розширення її повноважень щодо аудиту органів місцевого самоврядування, державних підприємств, позабюджетних витрат і державних закупівель.

Економічне відновлення та розвиток

Робота Міжвідомчої координаційної платформи донорів для координації ресурсів донорів, а також сталого відновлення економіки.

Покращення бізнес-клімату для інвестицій у приватний сектор, зокрема за рахунок розвитку механізмів страхування від військових ризиків.

Покращення ситуації з українським експортом до країн світу.

Зміцнення системи корпоративного управління та ефективності державних підприємств та банків.

Створення Наглядової ради оборонної промисловості України, яка включатиме участь іноземних експертів, узгодження потреб і можливостей країни у цій сфері, підвищення прозорості, ефективності.

Реформування Державної митної служби та Державної податкової служби з акцентом на конкурсному прозорому відборі керівництва, переатестації працівників і щорічному зовнішньому аудиті ефективності.

Удосконалення правової, нормативної та наглядової бази для фінансових ринків.

Вирішення проблем, спричинених війною

Країни «Великої сімки» підтримуватимуть Україну в захисті цивільних, притягненні винних до відповідальності за воєнні злочини та інші звірства, скоєні в Україні, в отриманні компенсації за війну, відновленні миру та територіальної цілісності, зокрема за допомогою Формули миру, реінтеграції деокупованих територій, захисті прав людини тощо.

Реформи юстиції

Продовження втілення цілей Дорожньої карти судової та антикорупційної реформ.

Поновлення та реалізація функції судової дисципліни Вищої ради правосуддя.

Поновлення відбору суддів та оцінки кваліфікації в рамках реформованої Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) за участі Етичної ради.

Реалізація реформи Конституційного суду і підтримка діяльності його Консультативної групи експертів та процесу перевірки кандидатів на посаду судді КС.

Створення нового адміністративного суду в Києві.

Упровадження прозорого відбору прокурорів на керівному рівні, зміни до правової бази, зміцнення дисциплінарної системи прокурорів.

Створення служби дисциплінарних інспекторів.

Удосконалення законодавства для вільної від корупції та інституційно розмежованої юридичної освіти та підготовки працівників правоохоронних органів й підтримка Закону про адвокатуру, який відповідатиме європейським стандартам.

Система правоохоронних органів

Реформи українських правоохоронних органів, які передбачає Комплексний стратегічний план реформи всього правоохоронного сектора (OAS) та міжнародні стандарти.

Продовження реформи Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідувань, Служби безпеки. Щодо останньої, то G7 заохочують Україну реструктуризувати СБУ до кінця воєнного стану: скоротити її мандат, обмежити правоохоронні повноваження, особливо в економічній сфері, посилити над нею парламентський і цивільний контроль за необхідності.

Реформування Бюро економічної безпеки України (БЕБ) для посилення його незалежності та операційної ефективності, проводити відкритий і конкурентний відбір нового керівництва та запровадити обовʼязкову переатестацію персоналу.

Сприяння надійному обміну інформацією між Державною прикордонною службою України та прикордонними службами, модернізування звітності про інциденти та транспортні потоки (людей і вантажів), удосконалення процесів інформування про корупцію.

Ефективне врядування та інституції

Країни «Великої сімки» підтримають продовження децентралізації, реформу держуправління, розробку вдосконаленого виборчого кодексу, а також вдосконалення законодавства щодо парламентських правил і процедур та фінансування політичних партій.

Також G7 заохочують реформи, які зменшать надмірний економічний вплив на політику олігархів, зокрема завдяки посиленню антимонопольного законодавства та демонополізації. Ідеться також про належне функціонування Антимонопольного комітету України (АМКУ).

G7 підтримуватиме розвиток громадянського суспільства, зміцнення свободи та незалежності плюралістичних медіа.

До того ж члени «Великої сімки» сприятимуть ухваленню законів, які б визначали вимоги до інформації про реставраційні проєкти, щоб зменшити корупцію в цій сфері.

Реформи енергетичного сектора

Посли G7 наголошують на реформуванні енергетичного сектора, зокрема за правилами ЄС, на реформах, які підтримають внесок України у глобальну боротьбу зі зміною клімату, розвиток чистої енергетики, нових енергетичних секторів, таких як (зелені) низьковуглецеві водневі технології та відновлювані джерела енергії.

Також країни «Великої сімки» допоможуть Україні розвивати та експлуатувати модернізовану енергетичну систему разом із удосконаленням операційної та нормативно-правової бази, щоб вона відповідала вимогам ЄС.