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G7 назвала пріоритетні реформи України на 2024 рік

Автор:
Ліза Бровко
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Getty Images / asbe

Група послів країн «Великої сімки» (G7) з підтримки України назвала пріоритетні реформи на 2024 рік. Вони, зокрема, стосуються боротьби з корупцією, системи правосуддя, децентралізації та просування демократії та верховенства права, реконструкції та відновлення України, а також євроінтеграції.

Боротьба з корупцією

Економічне відновлення та розвиток

Вирішення проблем, спричинених війною

Країни «Великої сімки» підтримуватимуть Україну в захисті цивільних, притягненні винних до відповідальності за воєнні злочини та інші звірства, скоєні в Україні, в отриманні компенсації за війну, відновленні миру та територіальної цілісності, зокрема за допомогою Формули миру, реінтеграції деокупованих територій, захисті прав людини тощо.

Реформи юстиції

Система правоохоронних органів

Ефективне врядування та інституції

Країни «Великої сімки» підтримають продовження децентралізації, реформу держуправління, розробку вдосконаленого виборчого кодексу, а також вдосконалення законодавства щодо парламентських правил і процедур та фінансування політичних партій.

Також G7 заохочують реформи, які зменшать надмірний економічний вплив на політику олігархів, зокрема завдяки посиленню антимонопольного законодавства та демонополізації. Ідеться також про належне функціонування Антимонопольного комітету України (АМКУ).

G7 підтримуватиме розвиток громадянського суспільства, зміцнення свободи та незалежності плюралістичних медіа.

До того ж члени «Великої сімки» сприятимуть ухваленню законів, які б визначали вимоги до інформації про реставраційні проєкти, щоб зменшити корупцію в цій сфері.

Реформи енергетичного сектора

Посли G7 наголошують на реформуванні енергетичного сектора, зокрема за правилами ЄС, на реформах, які підтримають внесок України у глобальну боротьбу зі зміною клімату, розвиток чистої енергетики, нових енергетичних секторів, таких як (зелені) низьковуглецеві водневі технології та відновлювані джерела енергії.

Також країни «Великої сімки» допоможуть Україні розвивати та експлуатувати модернізовану енергетичну систему разом із удосконаленням операційної та нормативно-правової бази, щоб вона відповідала вимогам ЄС.