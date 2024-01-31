Лейбл Тейлор Свіфт видалятиме її пісні з TikTok

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Одна з найбільших музичних компаній у світі Universal Music Group не досягла домовленості з TikTok щодо питань, які включать компенсацію виконавцям і штучний інтелект у соцмережі. Це означає, що пісні, зокрема, Тейлор Свіфт, Гаррі Стайлза, Адель, Дрейка, Аріани Гранде, Coldplay, The Weeknd, Елтона Джона, Джастіна Бібера та інших видалять із бібліотеки TikTok.

Про це пише The Guardian.

Universal Music Group звинуватила TikTok у спробі «залякувати» компанію, щоб та погодилася на менш вигідну для неї угоду, яка «значно нижча за справедливу ринкову вартість». Залякування полягало в тому, що соцмережа видалила з бібліотеки музику виконавців лейблу, які ще розвиваються, а натомість залишила контент найбільш відомих артистів.

У TikTok користувачі створюють відео, більшість з яких супроводжується звуковими ефектами та ліцензованою музикою, серед якої найпопулярніші хіти виконавців лейблу. Цей лейбл єдиний, хто займав дев’ять із десяти найкращих альбомів у музичному чарті Billboard 200 одночасно, і це повторювалося чотири рази.

У відкритому листі UMG заявила, що на TikTok припадає «лише близько 1% нашого загального доходу». Там зазначили, що це показує, «як мало TikTok компенсує виконавцям і авторам пісень, незважаючи на його величезну та зростаючу базу користувачів, стрімке зростання доходів від реклами та збільшення залежності від музичного контенту».

Тим часом TikTok звинуватив UMG у тому, що вони «поставили власну жадібність вище інтересів своїх артистів і авторів пісень».

«Незважаючи на брехливий наратив і риторику Universal Music, факт полягає в тому, що вони вирішили піти від потужної підтримки платформи з більш ніж мільярдом користувачів, яка служить безкоштовним засобом просування та відкриття для їхніх талантів», — написали в компанії.

Розбіжності між UMG і TikTok виникли тоді, коли остання почала приділяти більше уваги створенню музики та впровадженням штучного інтелекту на платформу. Universal звинувачує TikTok у «намаганні побудувати бізнес, заснований на музиці, не сплачуючи справедливої ​​вартості за музику» та «спонсоруючи заміну артиста штучним інтелектом».