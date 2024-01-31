ДБР завершило розслідування вибухів у Шевченківському райсуді Києва — судитимуть 6 співробітників СІЗО

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Ігор Гуменюк / Facebook / «Бабель»

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо вибухів у Шевченківському районному суді Києва — там у липні 2023 року підсудний Ігор Гуменюк підірвав вибухівку і загинув. До суду направили обвинувальні акти щодо шести співробітників «Київського слідчого ізолятора».

Слідство стверджує, що Гуменюк проніс саморобну вибухівку до приміщення суду через службову недбалість співробітників СІЗО і конвойної служби. Вони не перевірили особисті речі Гуменюка, зокрема наплічник.

Під час обшуків у камері Гуменюка правоохоронці знайшли гліцерин, каніфоль, електричні проводи та хімічні речовини, частина яких входила до складу саморобної вибухівки, що здетонувала в суді. Слідчі стверджують, що ці речі опинились у камері через недбалість співробітників слідчого ізолятора.

Троє працівників СІЗО, каже слідство, тривалий час підробляли акти обшуків камер — перевірки фактично не проводили. Отже, утримувані могли користуватися забороненими речами та предметами.

Трьох працівників слідчого ізолятора обвинувачують у службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Їм загрожує до пʼяти років позбавлення волі. Ще троє співробітників ізолятора обвинувачуються у службовому підроблені — їм загрожує до трьох років увʼязнення.

У грудні 2023 року суд засудив начальника судової варти та його помічника до шести й двох місяців арешту відповідно з відбуванням покарання на гауптвахті. Суд встановив, що вони порушили правила конвоювання, не провели особистий обшук Гуменюка і не перевірили його речі.

Справа Гуменюка

Увечері 5 липня 2023 року в Шевченківському суді намагався втекти, а потім підірвав себе Ігор Гуменюк. Гуменюку було 29 років, останні вісім він провів у СІЗО — його звинувачували в тому, що 31 серпня 2015 року він підірвав бойову гранату під Верховною Радою. Тоді депутати в першому читанні ухвалили проєкт змін до Конституції ― у ній мав зʼявитися пункт про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

У день голосування під Верховною Радою зібрався великий мітинг проти поправок. Коли стало відомо, що парламент таки підтримав проєкт у першому читанні, на площі під парламентом почалися сутички, під час яких вибухнула граната. Загинули четверо нацгвардійців, ще 65 отримали поранення. Гранату, за версією слідства, кинув Ігор Гуменюк.