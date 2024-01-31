Упродовж 60 днів з дня ухвалення закону про мобілізацію всі, хто є на обліку, мають оновити дані

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Оновлений законопроєкт про проходження військової служби, мобілізацію та військовий облік № 10449 передбачає, що в разі набуття законом чинності всі громадяни, які перебувають на військовому обліку, упродовж 60 днів мають уточнити адресу проживання, номери засобів звʼязку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані.

Ідеться про чоловіків і жінок (відповідних професій) віком від 25 до 60 років, які не служать зараз або не зняті з обліку.

Зробити це можна через центри надання адміністративних послуг, ТЦК або онлайн в особистому кабінеті на базі реєстру військовозобовʼязаних «Оберіг».

В електронний кабінет призовника, військовозобовʼязаного, резервіста можуть напряму надсилати повістки про виклик до територіального центру комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (військкомату). Водночас законопроєкт не виключає вручення повістки під розписку.

Днем вручення електронної повістки вважатиметься день отримання ТЦК повідомлення про її доставку в електронний кабінет призовника. У разі, якщо вона зʼявилася в е-кабінеті після 17-ї години, то вважатиметься врученою в робочий день, наступний після відправлення.

Законопроєкт також передбачає арешт банківських рахунків ухилянтів за рішенням суду після звернення територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У межах цього є три види покарань:

тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України;

тимчасове позбавлення права керувати транспортними засобами;

накладення арешту на гроші та інші цінності, що перебувають на рахунках та на зберіганні в банках чи інших фінансових установах.

Заяву до суду ТЦК може подати впродовж 5 днів з дня виявлення порушення. Порушенням вважається, якщо призовник не прийшов у ТЦК на 10-й день з моменту вручення повістки.

Блокувати планують рахунки навіть тих ухилянтів, які зараз за кордоном, тому що порушенням вважатиметься і неявка до закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин перебуває за кордоном.

Суд повинен ухвалити рішення по суті заявлених вимог не пізніше ніж за 15 днів з дня відкриття провадження у справі. Його рішення підлягатиме негайному виконанню, але може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

Арешт з рахунків зможуть зняти тільки, коли ТЦК відкличе свою вимогу.

Законопроєкт також визначає поважні причини, які можуть виправдати неявку до ТЦК у терміни, визначені повісткою:

перешкода стихійного характеру;

хвороба призовника;

дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили можливості прибути в зазначені пункт і строк;

смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини/чоловіка.

Про причини неприбуття треба повідомити ТЦК упродовж трьох днів з кінцевої дати, визначеної у повістці.