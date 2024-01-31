У Тихому океані знайшли літак, який міг належати льотчиці Амелії Ерхарт — вона зникла понад 85 років тому

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Bettmann / Contributor

Компанія з підводних розвідок Deep Sea Vision заявила, що змогла знайти в Тихому океані літак американської авіаторки Амелії Ерхарт, яка зникла безвісти понад 85 років тому. У липні 1937 році Ерхарт намагалася здійснити навколосвітній політ на двомоторному легкому літаку — і зникла над Тихим океаном.

Про це пише The Washington Post.

У Deep Sea Vision стверджують, що зробили з ехолота знімок літака, розмір і контури якого збігаються з Lockheed Electrа — саме на ньому востаннє літала Ерхарт. Команда із 16 людей зробила це зображення наприкінці минулого року під час 90-денної експедиції в пошуках літака Ерхарт.

Літак, знімок якого зробили з ехолота, збігається за розміром і контурами з тим, на якому востаннє літала Амелія Ерхарт. Deep Sea Vision

Спеціалісти сподіваються отримати чіткіші зображення обʼєкта та зробити детальні дослідження, щоб впевнитися, чи справді це літак Ерхарт. Процес ідентифікації знахідки та її переміщення може зайняти роки. Команда Deep Sea Vision зберегла точне місце розташування літака в таємниці, але повернеться туди для подальших досліджень.

Якщо знайдені уламки — це справді літак Ерхарт, це стане значною подією в історії авіації та розкриє таємницю зникнення льотчиці.

Хто така Амелія Ерхарт?

Льотчиця Амелія Ерхарт стала першою жінкою, що здійснила одиночний політ через Атлантичний океан. І другою людиною у світі після авіатора Чарльза Ліндберга, якій це вдалося.

20 травня 1937 року Ерхарт разом із навігатором Фредом Нунаном вирушили в навколосвітній політ. Вони здійнялися в повітря з аеродрому в Окленді, Каліфорнія, і полетіли на схід — через США, уздовж східного узбережжя Центральної та Південної Америки, через Атлантику, Африку, південний край Аравії та Індію.

Уже 2 липня вони відлетіли до острова Хоуленд. На літаку було вдосталь палива. Коли літак Ерхарт наближався до острова, берегова охорона отримала від пілотеси кілька радіоповідомлень. У першому йшлося: «Ми маємо йти за курсом, проте не бачимо вас. Пальне закінчується. Не могли сконтактувати з вами по радіо. Летимо на висоті 300 метрів».

Спроби відповісти були марними — Ерхарт і Нунан їх не чули. О 08:43 за місцевим часом пілотеса вийшла на звʼязок востаннє. До місця призначення Ерхарт і Нунан так і не долетіли. Ані їх самих, ані їхній літак досі не знайшли.