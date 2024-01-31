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Сили оборони минулої доби ліквідували понад тисячу окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»

На фронті протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень, зокрема на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 37 атак росіян.

За добу окупанти втратили 1 090 своїх військових, інформує Генштаб.

У техніці ворог втратив:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.