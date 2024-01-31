Сили оборони минулої доби ліквідували понад тисячу окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
На фронті протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень, зокрема на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 37 атак росіян.
За добу окупанти втратили 1 090 своїх військових, інформує Генштаб.
У техніці ворог втратив:
- танки — 6 310 (+10);
- бойові броньовані машини — 11 757 (+31);
- артилерійські системи — 9 195 (+51);
- реактивні системи залпового вогню — 974 (+2);
- засоби ППО — 663;
- літаки — 332;
- гелікоптери — 324;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 100 (+16);
- крилаті ракети — 1 846;
- кораблі/катери — 23;
- підводні човни — 1;
- автомобільну техніку та автоцистерни — 12 231 (+40);
- спеціальну техніку — 1 452 (+4).
Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.