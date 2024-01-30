Американський актор Боб Оденкерк дізнався, що є далеким родичем короля Чарльза ІІІ
- Автор:
- Олександра Амру
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Американський актор, зірка культових серіалів «Пуститися берега» та «Краще подзвоніть Солу» Боб Оденкерк дізнався, що у його венах тече королівська кров.
Про це повідомляє The Guardian.
Генеалогічне американське телешоу «Знайти своє коріння» (Finding Your Roots) простежило родовід Оденкерка у пʼяти поколіннях і зʼясувало, що він є одинадцятиюрідним братом короля Чарльза ІІІ.
Попри те, що родина актора походить із Чикаго, експерти з шоу виявили, що його пʼятий прадід — син герцога Пльонського Фрідріх Карл Штайнгольц, який мав звʼязки з королівськими сімʼями Європи через шлюб.
«Це змушує мене відчувати себе частиною історії, частиною якої я себе не вважав, але я американець. Я не монархіст», — сказав Оденкерк.
- «Пуститися берега» — культовий американський драматичний серіал, що розповідає історію вчителя хімії Волтера Вайта, якому діагностують невиліковний рак легенів. Він зривається й пускається берега: бажаючи фінансово забезпечити майбутнє своєї родини, виробляє метамфетамін разом зі своїм колишнім учнем Джессі Пінкманом. Актор Боб Оденкерк зʼявляється у другому сезоні серіалу в ролі Сола Ґудмана — слизького, але віртуозного адвоката, який має великі звʼязки у кримінальному світі й усіляко допомагає головним героям Волтеру й Джессі.
- «Краще подзвоніть Солу» — спіноф серіалу «Пуститися берега». Події цього серіалу одночасно розгортаються у декількох часових проміжках. У ньому йдеться про те, як змінилося життя Сола Ґудмана після подій у «Пуститися берега». Водночас режисер розповідає історію становлення Ґудмана як адвоката за шість років до його появи у серіалі «Пуститися берега».