У 2023 році експорт зброї США був рекордним

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У минулому році продажі американської зброї за кордоном сягнули рекордних $238 мільярдів. Збільшення попиту пояснюється, зокрема, повномасштабною російсько-українською війною.

Про це повідомив Державний департамент США у звіті за фінансовий рік, який закінчився у жовтні.

Уряд США уклав угоди про продаж на $81 мільярд, а це на 56% більше, ніж у 2022 році. Решту продавали оборонні компанії США.

Наприклад, Польща активно закуповує зброю із США. Вона придбала гелікоптери Apache на $12 мільярдів, системи HIMARS на $10 мільярдів, танки M1A1 Abrams на $3,75 мільярда, а також витратила $4 мільярди на інтегровані системи бойового управління протиповітряної та протиракетної оборони.

Її сусідка Німеччина витратила $8,5 мільярда на вертольоти Chinook, Болгарія заплатила $1,5 мільярда за бронемашини Stryker, Норвегія купила багатоцільові вертольоти MH-60R на $1 мільярд, а Чехія — літаки F-35 і боєприпаси на суму $5,6 мільярда.

Адміністрація президента США Джо Байдена намагається скористатися моментом і відмовити країни Європи та Азії від імпорту російської зброї, а також збільшити внутрішнє виробництво оборонної промисловості.

За словами керівниці Управління регіональної безпеки та поставок зброї Державного департаменту США Міри Резнік, російська оборонна промисловість зазнає краху. Десятиліттями росія була другим за величиною експортером зброї після США з такими клієнтами як Індія, Китай і Єгипет. Однак через вторгнення в Україну та санкції оборонно-промисловий і експортний потенціали рф зменшилися.