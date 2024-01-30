Європарламент розпочав розслідування проти депутатки Жданок. Її підозрюють у звʼязках із ФСБ росії

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Tatjana Ždanoka / Facebook

Європейський парламент розпочав розслідування проти депутатки від Латвії Тетяни Жданок, яку підозрюють у звʼязках із ФСБ росії.

Про це повідомляє Deutche Welle.

Голова Європарламенту Роберта Мецола передасть справу про звинувачення проти Жданок до Консультативного комітету з кодексу поведінки. Це питання також обговорять 31 січня на конференції голів, яка відповідає за відносини з іншими інституціями Європейського Союзу і національними парламентами.

Мецола заявила, що «дуже серйозно ставиться» до звинувачень на адресу латвійської депутатки. Преслужба Європарламенту відмовилася коментувати звинувачення проти Жданок, проте заявила, що про ці ж звинувачення, тобто про співробітництво з ФСБ, «деякий час тому» повідомляли в Латвії.

Порушення кодексу поведінки може призвести до накладення санкцій з боку голови Європарламенту, про що оголошується на пленарному засіданні. При цьому рішення про зняття євродепутата з посади ухвалюють компетентні органи в його країні.

Що передувало?

Видання The Insider опублікувало розслідування, в якому стверджувало, що депутатку Європейського парламенту від Латвії Тетяну Жданок ще у 2004 році завербувала російська ФСБ. Журналісти отримали листування депутатки з імовірним російським агентом, з яким Жданок координувала свої дії.

Сама Жданок у відповідь на розслідування заявила, що ніколи не співпрацювала з російськими агентами. Крім того, вона сказала, що «залякаїати її не вдасться» і що вона продовжить використовувати Європарламент для «боротьби з неофашизмом».

Мандат Жданок як депутата Європарламенту спливає цього року. Раніше її виключили з європейської фракції «Зелених» за відмову засудити вторгнення в Україну.