Україна покращила показники в Індексі сприйняття корупції від Transparency International

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The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine Follow / Flickr

Україна отримала 36 балів зі 100 в Індексі сприйняття корупції — 2023 і посіла 104-те місце серед 180 країн, які брали участь у рейтингу. Як порівняти з 2022 роком, Україна піднялася в рейтингу на три пункти.

Про це йдеться у звіті міжнародної організації Transparency International.

Ключовим показником індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в житті суспільства. Індекс оцінює корупцію лише в державному секторі.

За 2023 рік Україна отримала 36 балів зі 100 — це найкращий історичний результат у країні. Так само по 36 балів мають Сербія, Алжир і Бразилія.

За 2023 рік Україна отримала 36 балів зі 100. Transparency International Ukraine

У 2022 році в України було 33 бали, а в 2021 — 32. Найгірший показник рейтинг зафіксував у 2013 році — тоді Україна набрала лише 25 балів зі 100.

Тобто з часів Революції гідності за 10 років Україна додала 11 балів у дослідженні — це найбільший приріст серед країн, які зараз мають статус кандидаток до ЄС. Але ми все ще відстаємо від показників членів Євросоюзу.

З часів Революції гідності за 10 років Україна додала 11 балів у дослідженні. Transparency International Ukraine

Найбільшу кількість балів в рейтингу, а отже, найменший рівень корупції мають Данія (90 балів), Фінляндія (87 балів), Нова Зеландія (85 балів) і Норвегія (84 бали). В аутсайдерах, як і раніше, залишаються Сомалі (11 балів й останнє місце), Південний Судан, Венесуела і Сирія (13 балів).

Білорусь же зайняла 98 місце — у неї 37 балів. А росія опустилася на декілька пунктів у порівнянні з минулорічним рейтингом та зайняла 141 місце, у неї всього 26 балів.

Середній бал у країн Європейського Союзу — 64 бали. Найнижчий бал в Угорщини — 42 бали, 76-те місце.

Результати країн-кандидаток на вступ в Євросоюз. Transparency International Ukraine

Цього року Transparency International дає Україні три рекомендації:

підвищити ефективність боротьби з топкорупцією;

ефективно використовувати на потреби держави активи корупціонерів і поплічників росії;

розпочати реформу Рахункової палати та Державної аудиторської служби України.

Transparency International — антикорупційна організація, яку заснував у Берліні в 1993 році колишній директор Світового банку Пітер Айґен. Організація найбільш відома за Індексом сприйняття корупції та Глобальним корупційним барометром. Місія організації в Україні — знизити рівень корупції.