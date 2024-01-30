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Сили оборони минулої доби ліквідували 960 окупантів і збили винищувач

Автор:
Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»

Російські окупанти ведуть наступ у районах Купʼянська, Кремінної, Бахмутц, Авдіївки, Марʼїнки, Золотої Ниви, Вербового, Роботиного та Кринків. Минулої доби окупанти втратили ще 960 своїх військових, а на лінії фронту було 70 боєзіткнень, інформує Генштаб.

Крім того, військові знищили російський винищувач Су-34 в Луганській області, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

У техніці ворог втратив:

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.