Сили оборони минулої доби ліквідували 960 окупантів і збили винищувач

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Російські окупанти ведуть наступ у районах Купʼянська, Кремінної, Бахмутц, Авдіївки, Марʼїнки, Золотої Ниви, Вербового, Роботиного та Кринків. Минулої доби окупанти втратили ще 960 своїх військових, а на лінії фронту було 70 боєзіткнень, інформує Генштаб.

Крім того, військові знищили російський винищувач Су-34 в Луганській області, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

У техніці ворог втратив:

танки — 6 300 (+10 минулої доби);

бойові броньовані машини — 11 725 (+29);

артилерійські системи — 9 144 (+31);

реактивні системи залпового вогню — 972;

засоби ППО — 663 (+3);

літаки — 332 (+1);

гелікоптери — 324;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 084 (+35);

крилаті ракети — 1 846;

кораблі/катери — 23;

підводні човни — 1;

автомобільну техніку та автоцистерни — 12 191 (+42);

спеціальну техніку — 1 448 (+5).

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.