В Антарктиці від пташиного грипу почали гинути пінгвіни. Це загрожує наслідками для всієї популяції

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Щонайменше один королівський пінгвін помер від смертельного штаму пташиного грипу H5N1. Учені ще підтверджують цю інформацію, але якщо вона виявиться правдою, то хвороба може охопити цілі колонії — зараз птахи збираються разом для сезону розмноження.

Про це пише The Guardian.

Випадок смерті пінгвіна через пташиний грип зареєстрували на острові Південна Джорджія в Антарктичному регіоні. Окремо було підтверджено, що принаймні один папуанський пінгвін загинув від H5N1 на Фолклендських островах. Ще 20 пташенят або мертві, або мають симптоми хвороби.

Королівські пінгвіни. Getty Images

Відтоді як H5N1 дістався до Антарктики, у регіоні зафіксували масову загибель морських слонів та зростання смертей серед морських котиків, морських чайок і бурих поморників.

На материку Антарктиди ще не помічали смертей пінгвінів через пташиний грип, але це може бути тому, що там мало людей, щоб зареєструвати можливі летальні випадки.

Пташиний грип посилює тиск на незаймані полярні екосистеми. Глобальне потепління та надмірний вилов риби можуть призвести до того, що до кінця століття королівські пінгвіни зникнуть з Антарктики. Наприклад, наприкінці 2022 року майже 10 тисяч пташенят імператорських пінгвінів загинули через розкол льоду.

Королівський пінгвін — другий за величиною пінгвін у світі зі зростом близько метра і тривалістю життя понад 20 років у дикій природі.