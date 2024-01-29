Французькі фермери везуть тисячі тракторів, щоб заблокувати Париж. Які їхні вимоги

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Французькі фермери везуть тисячі тракторів у напрямку Парижу, щоб заблокувати рух у столиці. Протестувальники невдоволені оголошеними урядом пропозиціями з підтримки сільського господарства.

Про це пише The Guardian.

Фермери кажуть, що їх душить бюрократія та правила ЄС і Франції. Вони стверджують, що традиційному способу сільського життя загрожує крах.

Вони вимагають, зокрема: збільшення зарплат та закупівельних цін; продовження пільгових цін на дизель для сільськогосподарського транспорту; заборонити раптові перевірки з боку органів контролю; більшої доступності водних ресурсів та скасування заборон на засоби захисту рослин без надання альтернативних рішень.

Наприкінці минулого тижня під загрозою масових протестів французький уряд пішов на поступки й вирішив відмовитися від планів поступово скорочувати державні субсидії на сільськогосподарське дизельне пальне, а також пообіцяв помʼякшити екологічні норми.

Напередодні премʼєр-міністр Франції Габріель Атталь пообіцяв вирішувати те, що фермери вважають недобросовісною конкуренцією, а також виписати великі штрафи компаніям, що не дотримуються правил ведення цінових переговорів.

Він підтвердив, що Франція виступає проти великої торгової угоди між Європейським Союзом та США.

У понеділок міністр сільського господарства Марк Фесно заявив, що Франція наполягатиме на внесенні змін до законодавства ЄС, а новий пакет заходів з підтримки фермерів оголосять найближчим часом.

За словами Фесно, на саміті лідерів ЄС у Брюсселі цього тижня президент Емманюель Макрон наполягатиме на більш профермерській політиці для розвʼязання проблем, які поділяють багато сільгоспвиробників у блоці. Проте фермерам доведеться виконати певні умови, щоб отримати субсидії ЄС.

Утім, фермерські профспілки заявили, що всього цього замало, і пообіцяли посилити тиск.

«Ми сьогодні з 14:00 (15:00 за київським часом) перекриємо основні автошляхи навколо Парижу. Ми зрозуміли, що поки протести далеко від Парижу, наше послання не доходить», — сказав лідер найбільшої профспілки фермерів FNSEA Арно Руссо в ефірі телеканалу RTL.

FNSEA та організація «Молоді фермери» заявляють, що їхня мета — чинити тиск на уряд, а не руйнувати життя французів.

«Якщо ми хочемо зберегти сільське господарство на нашій території, нам потрібні чіткі дії», — сказав Руссо.

Очікується, що для блокади задіють не менше тисячі тракторів, вони залишатимуться на околицях міста, щоб обмежити вʼїзд та виїзд до столиці.

Це може порушити доступ до аеропортів «Шарль де Голль» та «Орлі», а також до головного оптового продовольчого ринку «Рюнжі».

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив, що поліція втрутиться, щоб не допустити трактори до Парижу та зберегти доступ до аеропортів і «Рюнжі».

«Блокувати «Рюнжі» — це не варіант. Ми тут не для того, щоб морити голодом французький народ, оскільки ми хочемо мати честь годувати його», — сказав голова FNSEA.

Руссо заявив, що блокади триватимуть принаймні до четверга, коли президент Емманюель Макрон приєднається до інших лідерів на засіданні Європейської ради.