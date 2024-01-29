Україна і Угорщина зробили «потужний крок» до зустрічі Зеленського з Орбаном. Є рішення і щодо нацменшин на Закарпатті

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Українська і угорська сторони зробили «потужний крок» до зустрічі Володимира Зеленського з Віктором Орбаном. Київ та Будапешт зацікавлені в тому, щоб провести зустріч на найвищому рівні.

Після переговорів із головою МЗС Угорщини Петером Сіярто голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що сьогодні обидві сторони мають чітку зацікавленість у зустрічі. Вона має «відкрити нову сторінку» у відносинах. Конкретні дати не обговорювали, але сторони працюють, щоб зустріч відбулась якомога швидше.

За словами Андрія Єрмака, Київ розраховує отримати від майбутньої зустрічі «конкретні результати».

Голова МЗС України Дмитро Кулеба додав, що українська сторона прагне остаточно владнати суперечку з Угорщиною щодо прав нацменшин. Спецкомісія під егідою МЗС за десять днів представить «конкретне розуміння».

МЗС отримало від Угорщини перелік конкретних питань щодо захисту прав нацменшин. Загалом значну частину зустрічі в Ужгороді присвятили питанню національних меншин.

Дмитро Кулеба додав, що раніше питання нацменшин обговорювали в контексті вступу України в Євросоюз, а нині є бажання дискутувати про це на двосторонньому рівні, щоб врегулювати це питання остаточно.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто перед зустріччю з Андрієм Єрмаком і Дмитром Кулебою написав, що сьогодні його чекає «важкий день» і йому «потрібно зробити все, щоб угорська громада Закарпаття повернула свої колишні права».

Після пресконференції він сказав, що Угорщина просить повернути права закарпатським угорцям, які були до 2015 року.

«Починаючи з 2017 року, ви ухвалювали закони, які зменшували права угорської нацменшини. В грудні парламент ухвалив закон, який це зупинив. Але у нас прохання — може, це і занадто — але ми просимо повернути угорській меншині усі ті права, які вона мала до 2015 року», — сказав він.

Також Сіярто сказав, що Угорщина поважає суверенітет України, однак зброю не постачатиме.