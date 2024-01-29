Євросоюз продовжив санкції проти росії до липня 2024 року
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Марієнко Андрій / УНІАН
Рада Євросоюзу продовжила санкції проти росії за війну в Україні до 31 липня 2024 року.
Економічні обмеження складаються з широкого спектру галузевих заходів. Санкції обмежують торгівлю, фінанси, технології і товари подвійного використання, промисловість, транспорт і предмети розкоші.
Санкції також передбачають: заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з росії до ЄС; відключення від системи SWIFT низки російських банків; призупинення мовлення та ліцензій кількох кремлівських медіа. Крім того, ввели заходи для посилення спроможності ЄС протидіяти обходу санкцій.
Під санкціями сотні громадян, чиновників, пропагандистів, компаній та організацій.
- Вперше санкції проти росії запровадили 31 липня 2014 року терміном на рік. Це була відповідь на анексію Криму та окупацію Донбасу. З лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення їх значно розширили. Відтоді ЄС запровадив 12 пакетів санкцій.