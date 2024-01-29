Євросоюз продовжив санкції проти росії до липня 2024 року

Новини

Марієнко Андрій / УНІАН

Рада Євросоюзу продовжила санкції проти росії за війну в Україні до 31 липня 2024 року.

Економічні обмеження складаються з широкого спектру галузевих заходів. Санкції обмежують торгівлю, фінанси, технології і товари подвійного використання, промисловість, транспорт і предмети розкоші.

Санкції також передбачають: заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з росії до ЄС; відключення від системи SWIFT низки російських банків; призупинення мовлення та ліцензій кількох кремлівських медіа. Крім того, ввели заходи для посилення спроможності ЄС протидіяти обходу санкцій.

Під санкціями сотні громадян, чиновників, пропагандистів, компаній та організацій.