Французька інвестиційна NJJ Capital погодилася придбати lifecell за $500 млн

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Французький мільярдер Ксавʼє Ньєль заявив, що його інвестиційна компанія NJJ Capital погодилася заплатити $500 млн за український підрозділ Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, пише Bloomberg.

За словами Ньєля, вартість угоди «дешева», як порівняти з прибутком українського оператора звʼязку Lifecell.

Угода надасть NJJ Capital контроль над Lifecell, мережею кол-центрів і оператором веж мобільного звʼязку.

Наразі угода чекає на перевірку з боку регулятивних органів, зокрема Антимонопольного комітет України.