Японський «Місячний снайпер» відновив роботу і показав перші фото із супутника

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Японський роботизований посадковий апарат SLIM «Місячний снайпер» відновив роботу після тижневої зупинки через проблеми з живленням.

Про це пише компанія-розробник Jaxa.

Сонячні батареї апарата знову працюють після того, як зміна умов освітлення дозволила йому вловлювати світло від Сонця.

Космічний корабель працював від батареї декілька годин, але розробники вирішили вимкнути його, щоб у майбутньому мати можливість відновити живлення після зміни кута сонячного світла.

Jaxa поділилася першою фотографією, яку зробив SLIM. На ній видно скелю неподалік, яку він назвав «іграшковим пуделем». Посадковий модуль аналізуватиме склад гірських порід у пошуках підказок про походження Місяця.

Японія стала пʼятою країною, яка здійснила мʼяку посадку на поверхню Місяця слідом за СРСР, США, Китаєм та Індією.