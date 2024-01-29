Поліція затримала двох підозрюваних у нападі на церкву в Стамбулі — це громадяни росії й Таджикистану

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У Туреччині затримали двох підозрюваних у нападі на католицьку церкву в Стамбулі — це громадяни росії й Таджикистану. Підозрюваних повʼязують з «Ісламською державою», яка раніше взяла відповідальність за стрілянину.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

На пресконференції Єрлікая заявив, що в межах розслідування нападу поліція провела рейди в 30 місцях і затримала 47 людей, які, як вважає слідство, могли бути причетними до стрілянини. Нападниками на храм вважають саме громадян росії й Таджикистану. «Ісламська держава» заявила, що ця стрілянина «стала відповіддю на заклик атакувати євреїв і християн».