Суд постановив ліквідувати гіганта нерухомості Evergrande. Він має найбільшу заборгованість у світі — $300 млрд
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
VCG / Contributor / Getty Images
У Гонконзі суд постановив ліквідувати будівельного гіганта China Evergrande Group. Загальна сума зобовʼязань Evergrande перевищує $300 мільярдів — це найбільша заборгованість у світі.
Про це пише Reuters.
Суддя Лінда Чан ухвалила рішення про ліквідацію через те, що компанія Evergrande не змогла запропонувати конкретний план реструктуризації через понад два роки після невиплати боргів. У компанії заявили, що, попри рішення про ліквідацію, добудують будинки, де вже розпочато роботи. Директор Evergrande Сюй Шон запевнив, що наказ не вплине на діяльність наземних і морських підрозділів Evergrande.
Ліквідація Evergrande буде складним процесом і може тривати декілька років. Компанія тісно повʼязана з економікою Китаю — крах забудовника може серйозно вплинути на економіку країни та поширитися на світову фінансову систему. Ситуація ускладнюється тим, що рішення про банкрутство, ухвалене в Гонконзі, лише частково визнається на території материкового Китаю. Основна частина активів компанії тим часом розташована в Гонконзі.
Перед слуханнями акції Evergrande впали на 20%. Після вироку торгівлю зупинили в China Evergrande та її дочірніх компаніях China Evergrande New Energy Vehicle Group і Evergrande Property Services.
Ліквідатором компанії призначили Alvarez & Marsal — суд постановив, що це в інтересах усіх кредиторів, оскільки компанія може взяти на себе відповідальність за новий план реструктуризації Evergrande.
- Компанія Evergrande — це великий китайський забудовник. Компанія заборгувала понад $300 мільярдів і спричинила кризу в секторі нерухомості, коли оголосила дефолт за своїм боргом у 2021 році. Рішення про ліквідацію компанії, ймовірно, ще більше вразить і без того нестабільні китайські ринки капіталу і нерухомості.