Суд постановив ліквідувати гіганта нерухомості Evergrande. Він має найбільшу заборгованість у світі — $300 млрд

Новини

VCG / Contributor / Getty Images

У Гонконзі суд постановив ліквідувати будівельного гіганта China Evergrande Group. Загальна сума зобовʼязань Evergrande перевищує $300 мільярдів — це найбільша заборгованість у світі.

Про це пише Reuters.

Суддя Лінда Чан ухвалила рішення про ліквідацію через те, що компанія Evergrande не змогла запропонувати конкретний план реструктуризації через понад два роки після невиплати боргів. У компанії заявили, що, попри рішення про ліквідацію, добудують будинки, де вже розпочато роботи. Директор Evergrande Сюй Шон запевнив, що наказ не вплине на діяльність наземних і морських підрозділів Evergrande.

Ліквідація Evergrande буде складним процесом і може тривати декілька років. Компанія тісно повʼязана з економікою Китаю — крах забудовника може серйозно вплинути на економіку країни та поширитися на світову фінансову систему. Ситуація ускладнюється тим, що рішення про банкрутство, ухвалене в Гонконзі, лише частково визнається на території материкового Китаю. Основна частина активів компанії тим часом розташована в Гонконзі.

Перед слуханнями акції Evergrande впали на 20%. Після вироку торгівлю зупинили в China Evergrande та її дочірніх компаніях China Evergrande New Energy Vehicle Group і Evergrande Property Services.

Ліквідатором компанії призначили Alvarez & Marsal — суд постановив, що це в інтересах усіх кредиторів, оскільки компанія може взяти на себе відповідальність за новий план реструктуризації Evergrande.