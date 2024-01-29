Зеленський: Європа без США не впорається ні з військовою, ні з фінансовою підтримкою України

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Пресслужба Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що Європа без США не впорається ні з військовою, ні з фінансовою підтримкою України. Це матиме наслідки як для України, так і для самої Європи й НАТО.

Про це він розповів в інтервʼю німецькому телеканалу ARD. Журналістка запитала президента про наслідки в разі припинення допомоги з боку США.

«По-перше, я вірю, що цього не станеться — що Європа сама не залишиться. І це питання комплексне. Європа сама не впорається [з підтримкою] на тому рівні, який Україна отримувала до цього – ні зброєю, ні фінансово. Якщо так станеться, і в США будуть, не дай боже, якісь процеси із затягування підтримки, це матиме вплив на обʼєднану Європу. І тут є послідовні проблеми. Перша – це дефіцит зброї, фінансів в Україні. Друга – я думаю, що втратиться союз між США та Європою. Третя – Європа сама зрозуміє, що це сигнал. Якщо Україна не витримає і путін піде вперед, це сигнал від США про те, що Європа залишиться на самоті серед країн НАТО», — сказав Зеленський.

Він упевнений, що путін скористається цим, це буде сигнал про ослаблення НАТО. Крім того, на думку президента, може «посипатися» санкційна політика щодо росії.

«Загалом перерозподіл світу. Ось як це називається», — додав він.

Зеленський також хоче, щоб Німеччина відігравала більшу роль у підтримці України: «Багато країн мають з нею серйозні економічні відносини та економічно залежать від рішень Німеччини, тому що Німеччина має сильну європейську економіку».