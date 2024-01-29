Bloomberg: Білий дім розглядає можливість таємного удару по Ірану
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Білий дім розглядає можливість удару по Ірану у відповідь на атаку іранського безпілотника в Йорданії — тоді загинули троє американських солдат. Сам Іран заперечує причетність до цих атак, нібито конфлікт відбувається між армією США та групами опору в регіоні.
Bloomberg з посиланням на анонімне джерело, знайоме з позицією США, пише, що адміністрація готова завдати удару, не беручи на себе відповідальності за нього.
Водночас ця ситуація ставить Байдена перед складним вибором — він хоче покарати винних у нападі та стримати Іран від його дій в регіоні, однак це може призвести до прямої конфронтації США з керівництвом Тегерану.
Крім того, йому необхідно враховувати потенціал подальших економічних потрясінь, оскільки США протистоять хуситам, які здійснюють напади на комерційні судна в Червоному морі. Подібна ескалація також загрожує підірвати зусилля США, спрямовані на припинення вогню в секторі Гази. За оцінками аналітиків, США стоять на порозі ще глибшого занурення в регіональний конфлікт.
- Військові США присутні в низці країн Близького Сходу. Американська військова активність підвищилася в регіоні після того, як 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю та вторглися на територію країни, після чого Ізраїль розпочав спершу контртерористичну операцію, а потім наземну операцію в секторі Гази. У ніч на 28 січня дислокованих у Йорданії американських військових атакували безпілотниками, внаслідок чого загинули троє солдат.