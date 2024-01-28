Президент подав декларації про доходи за 2021 і 2022 роки

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Президент Володимир Зеленський оприлюднив декларації про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру за 2021 та 2022 роки, пише пресслужба.

За 2021 рік доходи Зеленського та його родини становили 10 мільйонів 824 тисячі 507 гривень. Дохід від продажу облігацій внутрішніх державних позик становив 5 мільйонів 359 тисяч 600 гривень.

Доходи родини президента за 2021 рік (5 мільйонів 464 тисячі 907 гривень) складалися з заробітної плати, банківських відсотків і плати за надану в оренду нерухомість.

Таким чином, дохід Зеленського у 2021 році скоротився майже на 12 мільйонів порівняно з 2020 роком. Доходи родини теж зменшилися.

Володимир Зеленський є власником низки торговельних марок, зокрема, у 2021 році завершився процес реєстрації 22 торговельних марок. На сайті Офісу президента зазначають, що їхня реєстрація почалася «задовго до його обрання на посаду президента».

У 2022 році доходи Володимира Зеленського та його родини становили 3 мільйони 692 тисячі 683 гривні. Зменшення доходів пояснюють тимчасовим припиненням договорів оренди в Україні через війну. Залишок грошей родини скоротився майже на один мільйон 800 тисяч гривень.

Змін в активах, нерухомості й транспортних засобах протягом 2021 і 2022 років не було.