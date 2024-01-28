NASA побачило японський «Місячний снайпер» після його посадки на супутник

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Японський роботизований посадковий апарат SLIM «Місячний снайпер» успішно сів на Місяці 19 січня 2024 року, щоб надалі досліджувати єдиний природний супутник Землі. Через пʼять днів космічний корабель NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) пройшов над місцем посадки і сфотографував SLIM.

Про це пише NASA.

Космічний корабель зробив зображення на висоті приблизно 80 кілометрів. SLIM видніється як маленька біла цятка посеред ландшафту Місяця. Яскраві смуги в лівій частині фото — це скелястий матеріал, викинутий із сусіднього і відносно молодого кратера Шиолі.

Японія стала пʼятою країною, яка здійснила мʼяку посадку на поверхню Місяця слідом за СРСР, США, Китаєм та Індією. Однак у SLIM є проблема — його сонячні панелі не виробляють електроенергії, як планувалося. Зараз учені працюють над відновленням нормального живлення.

Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) управляється з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA в Грінбелті, штат Меріленд. Його запустили 18 червня 2009 року, і відтоді корабель зібрав багато даних про Місяць за допомогою семи потужних інструментів.