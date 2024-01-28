США та Ірак розпочали офіційні переговори про згортання американських військ

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США та Ірак розпочали офіційні переговори про згортання військової коаліції в Іраку на чолі зі Штатами, створеної у 2014 році для боротьби з «Ісламською державою».

Про це пише Al Jazeera.

Перший раунд переговорів в Багдаді відбувся 27 січня. Багдад очікує, що обговорення призведе до визначення термінів скорочення присутності американських сил.

Нині в Іраку перебувають близько 2 500 військовослужбовців США, які діють там як радники та надають допомогу з грудня 2021 року, відколи американські військові оголосили про припинення своєї «бойової ролі» в цій країні. Проте заклики іракської сторони вивести американські війська з країни почали лунати із початком нового конфлікту Ізраїлю проти ХАМАС та поселившихся атак іранських проксі-сил на Ірак. Сили США у цьому контексті називали «дестабілізуючим чинником». Наприклад, 20 січня ракетної атаки зазнала американська авіабаза Айн аль-Асад у Іраку. Тоді постраждали кілька військових.

Ірак вважає, що «Ісламська держава» втратила контроль над Іраком, тому офіційні особи закликали до виводу коаліційних сил. Сформовано три робочі групи. Вони досліджуватимуть рівень загрози з боку ІД, оперативні вимоги, а також посилення можливостей іракських сил безпеки.