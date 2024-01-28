Росіяни ракетами вдарили по місту Мирноград. Є поранені

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Російські війська в ніч на 28 січня вдарили ракетами по житловому району міста Мирноград (Донецька область).

Голова обласної адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що по місту випустили три ракети. Поранені троє людей. Пошкоджені 14 багатоповерхівок і дитсадок.

Прокуратура області уточнила, що поранені 15-річний юнак, чоловік 35 років і 30-річна мешканка. Окрім пошкоджених будинків знищені 9 автівок. Сам обстріл стався о 01:30. Розслідується порушення звичаїв і законів війни (ч. 1 ст. 438 КК), за що загрожує до 12 років увʼязнення.

Вранці 28 січня Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що три ракети С-300 вдарили по Донеччині.