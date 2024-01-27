Єменські хусити атакували в Аденській затоці британський танкер, який віз російську нафту

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Getty Images / «Бабель»

Єменські хусити заявили про ракетну атаку на британський нафтовий танкер Marlin Luanda, який йшов через Аденську затоку в Червоне море. В офіційному повідомленні хуситів сказано, що судно згоріло.

Як пише ВВС, атака була ввечері 26 січня. В танкер поцілила протикорабельна ракета, спричинивши пожежу в одному з вантажних відсіків. Екіпаж подав сигнал SOS і розгорнув протипожежне обладнання. Про постраждалих не повідомляється. На сигнал лиха зреагував військовий корабель, що був поруч.

За словами представника компанії Trafigura (оператор судна), танкер перевозив російську нафту, закуплену за ціною, нижчою від встановленої західними країнами межі.

Центральне командування США вранці 27 січня повідомило, що американські сили в регіоні завдали удару по районах Ємену, контрольованих хуситами, знищивши підготовлені до запусків ракети.