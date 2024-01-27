Єменські хусити атакували в Аденській затоці британський танкер, який віз російську нафту
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Єменські хусити заявили про ракетну атаку на британський нафтовий танкер Marlin Luanda, який йшов через Аденську затоку в Червоне море. В офіційному повідомленні хуситів сказано, що судно згоріло.
Як пише ВВС, атака була ввечері 26 січня. В танкер поцілила протикорабельна ракета, спричинивши пожежу в одному з вантажних відсіків. Екіпаж подав сигнал SOS і розгорнув протипожежне обладнання. Про постраждалих не повідомляється. На сигнал лиха зреагував військовий корабель, що був поруч.
За словами представника компанії Trafigura (оператор судна), танкер перевозив російську нафту, закуплену за ціною, нижчою від встановленої західними країнами межі.
Центральне командування США вранці 27 січня повідомило, що американські сили в регіоні завдали удару по районах Ємену, контрольованих хуситами, знищивши підготовлені до запусків ракети.
- У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, яке теж підтримує Іран. Під ракетні і дронові удари потрапляють кораблі у Аденській затоці та у Червоному морі, через яке йде важливий торговельний шлях.
- 12 січня США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі. Авіація і кораблі у той день вдарили по аеродромах, системах ППО, ракетних майданчиках, складах і радарах. Ще одна атака відбулася 23 січня. Хусити заявили, що будуть атакувати кораблі й надалі, але тепер ще американські і британські.
- Через ризики свої кораблі в обхід Червоного моря почали пускати великі світові контейнерні перевізники, такі як Maersk, що негативно вплинуло на бізнеси.