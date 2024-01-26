У Харкові змінили назви 65 топонімів. Вулицю Пушкінську перейменували на Григорія Сковороди

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Накипіло

У Харкові рішенням міської ради перейменували 65 топонімів, назви яких були повʼязані з росією та її союзниками. Зокрема, центральна вулиця Пушкінська стала вулицею Григорія Сковороди.

Про це повідомили на сайті Харківської міської ради.

Міський голова Харкова Ігор Терехов після масованого обстрілу міста 23 січня писав про необхідність змінити назву вулиці Пушкінської. Того дня в неї поцілила частина російських ракет.

Мер міста писав, що до 23 січня він не поспішав з рішенням змінити назву цієї вулиці — мовляв, разом із багатьма харківʼянами відчував непричетність письменника Пушкіна до сучасної росії.

Утім, після одного з найкривавіших днів у Харкові Терехов все ж вирішив змінити назву. Запропонував дати вулиці імʼя Григорія Сковороди, оскільки філософія видатного земляка «в корені протилежна імперським амбіціям».

Сьогодні рішення міського голови підтримали депутати міськради на позачерговій сесії. Окрім вулиці Пушкінської, перейменували ще 64 обʼєкти, зокрема:

вулицю Короленка змінили на вулицю Миколаївську;

вулицю Омську — на вулицю Бахмутську;

вулицю Хабарова — на Хладопромівську;

вулицю Псковську — на Трускавецьку;

майдан Першого Травня — на майдан Іподрому;

вулицю Волзьку — на Пирятинську;

вулицю Дагестанську — на Синевирську;

провулок Пермський — на провулок Луцький;

вулицю Ромена Роллана — на вулицю Леся Курбаса.

Найбільша кількість перейменувань — у Київському і Холодногірському районах міста. Повний список можна подивитися тут.