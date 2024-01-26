У Миколаєві відкрили офіс посольства Данії. Він займатиметься відбудовою міста й області
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
-
Lars Løkke Rasmussen/Instagram
Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен прибув із візитом в Україну і повідомив про відкриття офісу данського посольства в Миколаєві.
Як зазначив голова данського МЗС, новостворений офіс посольства Данії відіграватиме ключову роль у відновленні Миколаївщини.
«Офіційне відкриття офісу посольства Данії в Миколаєві разом з моїм колегою та другом Дмитром Кулебою. На додаток до посольства в Києві ми тепер також постійно присутні в Миколаєві, за відновлення якого Данія взяла на себе особливу відповідальність», — написав міністр.
«Фантастично бачити, як данський та український прапори майорять разом», — додав він, коментуючи стяги, які підняли біля щойно відкритого офісу.
- У жовтні 2023 року Данія анонсувала відкриття офісу посольства в Миколаєві та надала Україні $2,8 мільйона на кібербезпеку. За даними МЗС Данії, від початку широкомасштабної війни держава виділила Україні військової допомоги на €4,3 мільярда та майже €408 мільйонів у вигляді гуманітарної та іншої допомоги.